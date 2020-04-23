中关村在线消息：北京时间4月23日消息，近期，苹果发布了新款iPhone SE，并且已经在各大电商平台上架。上架之后，各大平台的预约量十分喜人。目前，iPhone SE 2在苏宁的预约人数已经超过了55万。



新款iPhone SE预约喜人 苏宁预订量超55万

从苏宁易购平台上的数据不难看出，白色的新款iPhone SE非常受欢迎，其中半数的预订者都选择了白色的。同时，30%的预订者选择了黑色款，红色款则占20%。

此前，国外研究公司Loup Ventures也发布了一份报告。Loup Ventures称，去年第一代iPhone SE销量占iphone总销量的13%，今年第二代iPhone SE占比预计将会提高到20%，预计未来12个月将会售出1.53亿部，换言之iPhone SE将售出超过3000万部。

Loup Ventures也指出iPhone SE的真正用途是帮助苹果向用户出售各种订阅类服务，例如Apple Music，Apple News+，Apple TV+，Apple Arcade等。

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