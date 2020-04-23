中关村在线消息：近日，从三星分享的一张图片看出，新手机Note 20可能会配备屏下摄像头，这是目前智能手机屏幕设计的神来之笔。



三星最新手机设计方案图泄露 新颖惊艳

将摄像头置于显示屏下方，是目前智能手机设计的圣杯。在追求完美的智能手机设计中，自拍摄像头是唯一的障碍。

现在大多数手机都采用了全屏显示屏，但它们的特点是凹槽、孔洞和微小的边框。屏下摄像头技术在去年就已经进行了演示，但那些早期的原型机显示，摄像头的质量还有很多需要改进的地方。

这可能是我们没有屏下摄像头的主要原因，自拍仍然非常受欢迎，而且应用广泛，没有哪家智能手机厂商愿意在这个特殊的摄像头功能上妥协。

据外媒SamMobile消息，三星在其Galaxy商店的三星奖励栏目内，在1美元的Spot Themes类别下，使用了下面的图片，中间的手机被放置在Galaxy S10+和Galaxy S20之间，和Galaxy Note 10很像。

虽然这是猜测，但没有什么可以证明这款设备就是Note 20。另外，也不知道这款手机是否配备了打孔自拍摄像头，Note 10的特点是中间有一个自拍摄像头，就像Galaxy S20一样。中间那个不知名的设备，可能在左上角有一个打孔摄像头。

三星生产了一些最好的采用OLED屏幕的移动设备，它的显示部门很可能已经在开发屏下摄像头的屏幕。但目前还没有任何迹象表明这项技术已经准备好广泛采用。

另有传言称，Galaxy Fold 2将采用打孔设计，正是因为屏下摄像头还没有准备好。【7424992】

（文中图片来自互联网）

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