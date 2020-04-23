拼多多联手华大基因等上线“新冠核酸检测” 覆盖全国50城

中关村在线消息：今日拼多多联合华大基因等机构，面向全网用户推出“新冠核酸检测”预约服务，目前已经在北上广深等全国近50个城市推出，助力各地人员和企业复工复产的需求。

此次由华大基因推出的“新冠核酸检测”预约服务，同时支持个人检测和团体检测，首批落地10个城市，包括北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、天津、南京、重庆、青岛。

据悉，这也是华大基因首次在电商平台开设官方旗舰店。华大基因是国内领先的生物科技公司，也是国家卫健委指定的新冠核酸检测服务单位，拥有美国FDA等权威机构认证资质，截至目前华大已累计生产该试剂盒超过700万人份，并在全国完成近58万人份的新冠核酸检测。

经过拼多多的百亿补贴后，华大基因“新冠核酸检测”预约服务价格创下全网最低，10个城市当中最低仅179元，最高只需要199元，跟其他电商平台同时期推出的各地核酸检测服务相比，价格均低出一截。

▲华大基因首次在电商平台开设官方旗舰店，“新冠核酸检测”服务享受拼多多的百亿补贴后，价格最低降至179元。

另外除华大基因以外，瑞慈体检、爱康国宾等国内最具影响力的健康体检连锁机构也都加入了进来，联合拼多多一起为全国范围内的用户提供平价优质的“新冠核酸检测”预约服务。

综合来看，拼多多用户在全国近50个城市都能享受到“新冠核酸检测”预约服务，除了上述华大基因设点的10个城市，还覆盖了广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北、安徽、福建、陕西、贵州、辽宁、宁夏、河南、江西等省份的近40个城市。

其中，瑞慈体检聚焦于团体检测，在拼多多平台为全国各地有采购需求的企业，提供100份起售的“新冠核酸检测”预约服务；爱康国宾等则可以提供个人检测服务。

用户可以通过拼多多搜索“新冠核酸检测”，或者直接进入“华大因源官方旗舰店”“爱康体检宝健康体检专营店”“瑞慈”店铺页面，即可在线下单，选择城市，联系客服，前往指定地点进行核酸检测，采样完成24小时内就能获取电子检测报告。

▲拼多多用户搜索“新冠核酸检测”即可进入相关店铺页面，下单预约城市和时间，前往指定地点按照上述流程采样，24小时内就能获取电子检测报告。

目前，国内部分地区以及企业仍要求，相关人员跨城出行需要隔离14天，这严重影响了企业运作效率。通过线上预约便利的核酸检测服务，有助于各地人员和企业的复工复产，也有利于公众确认个人健康状况，打消不必要的疑虑，让家人和同事放心，尽早恢复生产生活秩序。

国家也在鼓励有能力的地区，为有需求的公众提供核酸检测服务。4月22日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开的会议指出，“各地应当做好常态化防控，要提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。这有利于精准防控、维护群众健康、推动全面复工复产。”

“我们衷心希望帮消费者早排查，早安心，帮助大家健康开工。”据拼多多医药类目负责人介绍，在了解到各地用户的切实需求后，团队连夜紧急联系了华大基因等顶尖健康服务机构，迅速上线了这一服务，为国内“下半场”的抗疫全面助力。

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