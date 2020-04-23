中关村在线消息：今日据悉，Zoom视频通信公司公布了Zoom 5.0的详细信息，这是对其视频会议客户端的一次重大更新，以解决最近几周发现的许多安全和隐私问题。



Zoom 5.0重大更新 增强加密功能提供更多安全选项

在即将发布的版本中，用户可以从增加的AES 256位GCM加密功能中受益，同时还可以选择通话路由。

Zoom的首席运营官Oded Gal表示，Zoom从整体上考虑用户的隐私和平台的安全性。从Zoom网络到Zoom功能集到用户体验，所有的一切都要经过严格的审查。

在后端，AES 256位GCM加密技术将提升用户数据在传输过程中的安全标准。在前端，Zoom最兴奋的是会议菜单栏中的安全图标。

这将会把所有安全功能，无论是现有的还是新的，都放在会议主持人的前面和中心位置，这将确保用户可以在会议中即时访问重要的安全控制功能。

Zoom升级到AES 256位GCM加密标准，为会议数据提供了更多的保护和防篡改功能。这为Zoom会议、Zoom视频网络会议和Zoom电话数据的保密性和完整性提供了保障。

Zoom 5.0将于本周内发布，支持GCM加密，一旦所有账户启用GCM，该标准将生效。

现在通过点击界面会议菜单栏中的安全图标，就可以找到Zoom的安全功能。会议密码是现有的Zoom功能，Zoom 5.0对大多数客户，包括所有基本版、单授权专业版和K-12客户，都默认开启了会议密码。

对于管理账户，账户管理员现在可以定义密码复杂度如长度、字母数字和特殊字符要求。此外，Zoom Phone管理员现在可以调整访问语音信箱所需的密码长度。

Zoom 5.0将为大型企业提供新的数据结构，允许他们在多个账户之间链接联系人，这样人们可以轻松安全地搜索和查找会议、聊天和电话联系人。

商业、企业和教育计划的管理员可以在Zoom Dashboard中查看他们的会议是如何连接到Zoom数据中心。这包括任何连接到HTTP隧道服务器的数据中心，以及会议室连接器和网关等。【7424961】

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