早报：京东小程序平台发布 传百度收购触手直播

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条互联网巨头新战略的新闻。

京东小程序平台正式发布 无缝对接微信平台





京东小程序开放平台正式发布，覆盖家电、数码、母婴、汽车、体育、教育、智能家居、酒店等多个场景。除了打通京东、京东金融、京迈等APP外，还与微信实现无缝对接。

京东小程序具有很强的模块化和开放性，易于开发、移植与维护，依托京东固有的营销、交易、支付、会员、物流能力链条，商家可以方便地在京东小程序平台上建立特色场景与供应链能力。

传百度收购触手直播 双方尚未回应





有消息称百度将收购触手直播，对此百度与触手方面均未回应。据悉，触手直播今年2月开始运营百度旗下游戏直播业务，目前是国内排名第五的直播平台，仅次于虎牙、斗鱼、哔哩哔哩和电竞企鹅。

开车的朋友们请注意了。

全国即将推行机动车检验标志电子化





公安部决定在全国分两批推广机动车检验标志电子化，并在6月20日起实现全国全覆盖，通过全国统一的互联网交通安全综合服务平台发放机动车检验标志电子凭证，便利群众企业申领、出示和使用。

这年头还在做电子阅读器的国内厂商值得关注一下。

文石BOOX Poke 2阅读器发布





文石在昨晚正式发布了BOOX Poke 2阅读器，6英寸屏幕，分辨率1448×1072像素，300ppi，支持双32级亮度调节，整体性能提升10%，功耗下降30%，售价1180元。

疫情让科技变得加速，下面又是个新例子。

吴恩达创立公司发布AI社交距离监控工具





人工智能科学家吴恩达创立的Landing AI公司近日发布了一款社交距离检测工具，帮助疫情期间的上班族确保工作场所的社交距离，该工具可以通过分析摄像头拍摄的实时视频流来检测人们是否保持安全距离。

最后来看一条游戏方面的新闻。

腾讯将于6月举办年度游戏发布会





腾讯游戏宣布计划在今年6月举办“腾讯游戏年度发布会”，届时将会公开腾讯游戏2020年度全新资料片《Spark More》。据称将带来全新的“玩法”BUFF加成，赏心悦目的“画风”升级，众所期待的“角色”亮相，还有满满惊喜与“福利”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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