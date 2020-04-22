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    N卡这软件RTX系列特供？其实只要简单修改就能通用

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：NVIDIA近日发布了一款名为RTX Voice的软件，通过AI技术进行背景降噪，提升语音聊天和录制时的声音质量。不过该软件只能用于GeForce RTX和Quadro RTX这种图灵架构的系列显卡。

    大神轻松破解NVIDIA RTX降噪技术：任何N卡都能用

    当然，事情并不会这么简单，因为有国外技术大神发现这并不是技术上的壁垒，而是NVIDIA人为进行了限制，其他型号的N卡其实也可以使用这个软件。

    根据大神提供的方法，大家只要将安装包解压，在NvAFX目录里找到RTXVoice.nvi文件，用文本编辑器打开就能进行修改，删掉以下三行代码，就大功告成了：

    <constraints>

    <property name="Feature.RTXVoice" level="silent" text="\${{InstallBlockedMessage}}"/>

    </constraints>

    之后只要进行正常的setup.exe安装，即使不是GeForce RTX显卡也能顺利安装RTX Voice，包括GTX 16系列、GTX 10系列等显卡。

    （7424215）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：N卡这软件RTX系列特供？其实只要简单修改就能通用http://news.zol.com.cn/742/7424215.html

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