N卡这软件RTX系列特供？其实只要简单修改就能通用

中关村在线消息：NVIDIA近日发布了一款名为RTX Voice的软件，通过AI技术进行背景降噪，提升语音聊天和录制时的声音质量。不过该软件只能用于GeForce RTX和Quadro RTX这种图灵架构的系列显卡。





当然，事情并不会这么简单，因为有国外技术大神发现这并不是技术上的壁垒，而是NVIDIA人为进行了限制，其他型号的N卡其实也可以使用这个软件。

根据大神提供的方法，大家只要将安装包解压，在NvAFX目录里找到RTXVoice.nvi文件，用文本编辑器打开就能进行修改，删掉以下三行代码，就大功告成了：

<constraints>

<property name="Feature.RTXVoice" level="silent" text="\${{InstallBlockedMessage}}"/>

</constraints>

之后只要进行正常的setup.exe安装，即使不是GeForce RTX显卡也能顺利安装RTX Voice，包括GTX 16系列、GTX 10系列等显卡。

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