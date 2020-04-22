魅族17官宣5月8日发布 今日开启预约

中关村在线消息：魅族在今天正式宣布新机魅族17将于5月8日14：30发布，并在今天就开放了新机的预约，只是在预约商品也上除了一张海报，什么信息都没有。





从海报上来看，魅族17采用的是右上角开孔的全面屏设计，支持屏下指纹，正面的边框面板是白色的，这一点与大多数手机颇不相同。魅族官方发文称，魅族17可能是今年唯一的白色面板5G旗舰手机。

根据之前的消息，魅族17正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充。

魅族在4月17日召开了魅族17 mSmart 5G快省稳技术分享会，会上透露魅族17已经量产，现在我们只要等着5月8日正式发布就可以了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族17官宣5月8日发布 今日开启预约http://news.zol.com.cn/742/7424106.html