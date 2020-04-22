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    郭明錤称iPhone SE Plus将推迟到21年下半年下半年

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据知名苹果分析师郭明錤称，苹果可能会将新款低价iPhone SE的大尺寸版本推迟到2021年下半年发布。

    郭明錤称iPhone SE Plus将推迟到21年下半年下半年
    郭明錤称iPhone SE Plus将推迟到21年下半年下半年

    他在之前的一份说明中表示，苹果正在研发一款定于2021年上半年发布的 "iPhone SE Plus"，但现在他认为苹果 "很可能会将这款新机型推迟到2021年晚些时候发布"。

    之前的报告中曾有预测，苹果将在2021年一季度推出新款iPhone机，我们认为苹果很可能会将新款机型从一季度推迟到二季度。

    预计iPhone SE Plus将采用5.5或6.1英寸显示屏，全面屏设计，与iPhone 11和11 Pro类似。不过，它并不会使用Face ID，而是会将Touch ID集成到设备右侧的电源键上。

    因没有Face ID，iPhone SE Plus将迎来较小的刘海，因为设备的正面将只需要容纳一个标准的前置摄像头，麦克风和扬声器.

    郭明錤没有提供iPhone SE Plus的定价细节，但如果是在SE系列中，尽管采用了全面屏设计，并将Touch ID按钮重新定位，但其价格大概依然会大大低于苹果旗舰设备。【7424085】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：郭明錤称iPhone SE Plus将推迟到21年下半年下半年http://news.zol.com.cn/742/7424085.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7424085.html report 878 中关村在线消息：近日据知名苹果分析师郭明錤称，苹果可能会将新款低价iPhone SE的大尺寸版本推迟到2021年下半年发布。郭明錤称iPhone SE Plus将推迟到21年下半年下半年他在之前的一份说明中表示，苹果正在研发一款定于2021年上半年发布的 "iPhone SE Plus"，...
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