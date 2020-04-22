据统计：Switch美国3月销量比去年翻一倍多

中关村在线消息：近日据外媒The Verge消息，NPD集团的数据显示，2020年3月，任天堂Switch这款游戏机在美国的销量是2019年3月的两倍以上。



据统计：Switch美国3月销量比去年高出一倍多

这款游戏机自2017年推出3年多后仍非常受欢迎，据NPD报道，PS44和Xbox One在美国的销量也有所增长，同比增长25%。

所有这些游戏机销量的增长表明，受新冠病病毒大流行的影响，人们在宅在家里的时候开始转向电子游戏寻求娱乐，而任天堂在推出的游戏《动物之森 新视界》可能是Switch销量增加的一个重要原因。

NPD数据显示，《动物之森》是3月份最畅销的游戏，也是今年迄今为止第二畅销的游戏。然而，NPD并没有透露具体的销售数字，所以目前还不清楚任天堂上个月在究竟美国销售了多少款游戏也不清楚它跟其他游戏的销售相比情况如何。

来自Famitsu的销售信息足以让人们感受到它在日本市场的火爆，该款游戏在发售头三天卖出了180万份实体版，Switch在日的销量已经超过Wii。

《动物之森》也可能会成为任天堂的长期热门游戏，因为该公司可能会在一段时间内支持这款游戏，今天早些时候，任天堂宣布了这款游戏的最新更新并详细列出了将于6月份举行的季节性活动日程安排。

以动物跨界为主题的Switch游戏机的推出以及更便宜Switch Lite的上市都可能促进了Switch在美国硬件销售的增长，Switch Lite比功能齐全的Switch要便宜100美元。

任天堂的下一份收益报告将于5月7日发布，届时公司可能会分享更多关于Switch和《动物之森》的销售信息。【7424066】

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