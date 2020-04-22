中关村在线消息：近日，据Strategy Analytics公布的最新统计数据，2019年全球平板电脑市场出货量有所上升，如果从应用处理器的销量情况来看，iPad在所有销售收入中比例高达44%。



19年全球平板报告：iPad业务营收占比高达44%

iPad和iPad Pro一直是非常受欢迎的平板电脑，苹果的平板电脑被多家研究公司和分析师多次认为是最受欢迎的产品。在这份最新发布的平板报告中，在全球平板市场增长缓慢的情况下苹果的iPad市场份额提升较为明显。

在这份报告中是按照平板电脑处理器进行划分的，指的是SoC或者处理器供应商，而不是按照平板电脑生产商进行划分的。也就是说将苹果的A系列芯片和英特尔、高通、联发科、三星所生产的芯片进行对比。

虽然高通、英特尔等会向其他厂商提供处理器解决方案，但是苹果的A系列处理器一直只装备在自家的iPad和iPad Pro产品线上。

Strategy Analytics称，2019年，应用处理器市场整体上，2019年应用处理器市场同比增长2%，期内总价值达到19亿美元。苹果在去年总平板的份额为44%，而且在去年第四季度市场份额更是达到47%。

高通和英特尔各占全年市场份额的16%。此外联发科和三星组成了榜单上的前五名。Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala评论道：“平板电脑出货量下降的趋势仍然是平板电脑AP厂商的一个挑战，即使平均销售价格上涨强劲”。【7423965】

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