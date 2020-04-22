中关村在线消息：据悉，今天苹果美国官网开始销售经过认证的翻新版Apple Watch Series 5智能手表，售价相当于全新机型的八五折左右。



苹果美国官网销售认证翻新Apple Watch Series 5

翻新版Apple Watch Series 5有多种型号供用户挑选，包括铝制和不锈钢材质，还有多种表带可供选择。

配GPS + Cellular和不锈钢表壳配白色运动型表带的44mm Apple Watch Series 5售价为639元，比苹果官方全新售价的 749美元便宜了110美元。

苹果称每款认证的翻新产品都经过严格的翻新流程，其中包括按照与全新 Apple 产品同样严格的功能标准进行全面测试。

您的翻新设备可以真正地“焕然如新”，并提供与全新设备售价相较最高可达 15% 的特别优惠。

任何翻新的Apple Watch都有苹果标准的一年保修期，自设备交付之日起生效。Apple Watch 的 AppleCare+ 保修期可延长至两年，从原始购买日期起算。【7423961】

（文中图片来自互联网）

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