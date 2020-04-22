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    早报：iPhone 12最新分析 珠峰也覆盖5G了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    先来看两条手机方面的新闻。

    毫米波版iPhone 12恐遭延期 相关实验室暂停

    早报：

    知名苹果分析师郭明錤在其最新分析报告中指出，6.1英寸和5.4英寸的iPhone 12有望在9月量产，但支持毫米波的iPhone 12可能会遭遇延期，这是因为AiP设计在4月初发生了变化，相关测试实验室也暂停了服务。

    努比亚Play 5G正式发布 售价2399元起

    早报：

    努比亚Play 5G手机昨晚正式发布，全系标配备6.65英寸144Hz超竞屏，搭载高通骁龙765G处理器，内置5100mAh大电池，支持30W PD快充，后置四摄设计，主摄为4800万像素。

    售价方面，6GB+128GB版售价2399元，8GB+128GB版售价2699元，8GB+256GB版售价2999元，4月24日上午10点正式开售。

    既然说到5G，下面我们来看一条运营商带5G“上天”的消息。

    三大运营商5G成功登顶珠穆朗玛峰

    早报：

    中国联通近日宣布，已实现珠峰观景台、珠峰大本营一号营地的5G全覆盖。这意味着继中国电信和中国移动之后，三大运营商的5G网络在珠峰顺利会师。据悉，珠峰观景台海拔为5000米，大本营一号营地海拔为5200米。

    又要开启买买买的节奏了吗？

    拼多多百亿补贴国美专区上线 双方补贴5亿元

    早报：

    之前拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转换债券，并与国美零售达成全面战略合作，现在拼多多百亿补贴国美专区已经上线，双方共同补贴5亿元。

    据悉，国美旗下安迅物流和国美管家两大服务平台，将为拼多多平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储、交付服务，以及包含家电维修、清洗保养、以旧换新在内的服务方案。

    微软改名部”的新成果来了！

    Microsoft 365订阅服务正式上线

    早报：

    微软官方宣布，Microsoft 365订阅服务现在接替Office 365正式在全球上线，其中个人版398元/年，家庭版498元/年，核心功能与Office 365一致，同时新增了Family Safety、Microsoft Teams等心服务。

    最后来看一条财报方面的新闻。

    暴风集团无法按期披露财报 原因竟是这

    早报：

    暴风集团发布公告称，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担2019年度报告的编制任务，因此预计无法在法定期限内披露2019年年度报告和2020年第一季度报告。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

    （7423900）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：iPhone 12最新分析 珠峰也覆盖5G了http://news.zol.com.cn/742/7423900.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7423900.html report 1784 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。先来看两条手机方面的新闻。毫米波版iPhone 12恐遭延期 相关实验室暂停知名苹果分析师郭明錤在其最新分析报告中指出，6.1英寸和5.4英寸的iPhone 12有望在9月量产，但支持毫米波的iPhone 12可能会遭遇延期，这...
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