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    21款腾讯游戏接入新防沉迷系统 含微信小游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：腾讯在今年1月率先在《和平精英》等12款产品上启用了最新的防沉迷系统，现在又有21款游戏已经完成新版防沉迷“改造”，腾讯正加紧推进这一工作。

    腾讯加速防沉迷新规落实：新增21款产品 微信/QQ小游戏接入

    据悉，在之前12款游戏之后，后追加新防沉迷系统的游戏包括：《王牌战士》《梦幻诛仙》《我的起源》《一起来捉妖》《腾讯欢乐捕鱼》《猎人》《妖精的尾巴：魔导少年》《轩辕传奇手游》《英雄杀》《最强NBA》《拳皇命运》《仙剑奇侠传四》《魔力宝贝》《全民水浒》《腾讯广东麻将》《欢乐升级》《征途手机版》《拳皇98 终极之战OL》《全民飞机大战》《魂武者》《天天炫斗》。

    据了解，此次防沉迷系统的升级跟进了国家新闻出版署在去年11月发布的《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，将根据《通知》规定内容，围绕实名认证、游戏时长限制、游戏消费限制等方面进行相关落实。

    腾讯之前表示称：“腾讯有责任、也有义务，将《通知》的贯彻执行作为今年工作的重中之重。随着行业规范的出台，腾讯将会进一步强化未成年人健康上网保护的相关工作，并与社会各界力量携手，共同推进未成年人守护生态的建设与完善。”

    （7423689）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7423689.html report 912 中关村在线消息：腾讯在今年1月率先在《和平精英》等12款产品上启用了最新的防沉迷系统，现在又有21款游戏已经完成新版防沉迷“改造”，腾讯正加紧推进这一工作。据悉，在之前12款游戏之后，后追加新防沉迷系统的游戏包括：《王牌战士》《梦幻诛仙》《我的起源》《一起来...
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