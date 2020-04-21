中关村在线消息：北京时间4月21日消息， 据中国台湾DigiTimes报道，苹果公司原计划在今年上半年就发布AirPods Pro的入门级产品。不过，由于新型冠状病毒的原因，苹果现在很有可能将这款产品的发布延迟到今年下半年甚至是明年。



台媒又来爆料了 入门级AirPods Pro推迟发布

根据之前的计划，苹果将会在今年第一季度末至第二季度初之间开始生产新款入门级版本的 AirPods Pro。不过，一些知情人士也表示，苹果今年还会推出新的耳机产品，比如与BatsX类似的“AirPods X”。

此前，DigiTimes从供应链渠道获得消息称苹果正积极备货AirPods系列无线耳机，在2020年的出货量有望突破9000万套，同比增长50%。

这篇报道中，DigiTime表示AirPods系列在2019年销量为6000万套，而在2020年有望增长50%至9000万套。不过一些分析师对此持不同看法，表示对这个50%的增长率表示怀疑。但从实际售卖起来看，很明显AirPods非常受欢迎，自从去年10月发布以来，新的AirPods Pro在苹果在线商店的发货时间一直在2-3周甚至更长。

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