中关村在线消息：北京时间4月21日消息，昨天我们曾经报道了肯德基即将推出人造肉产品“植培黄金鸡块”的消息。现在，又有一家全球连锁的企业即将在中国推出人造肉产品，那就是知名咖啡店星巴克。



肯德基之后 星巴克本周推出人造肉产品

星巴克今天宣布，他们本周即将在中国推出一份新的基于植物蛋白的人造肉午餐菜单。这种产品的原料是由美国“人造肉第一股”Beyond Meat生产的。除了人造肉之外，星巴克还计划在中国推出更多的人造食品，其中就包括使用燕麦奶的不含乳拿铁。

此前肯德基在其微信上官方宣布，他们将正式推出新品“植培黄金鸡块”。这种新的“鸡块”其实使用的是最近一年以来引起广泛关注的人造肉。

根据肯德基官方介绍，“植培黄金鸡块”能够为用户提供更加优质的蛋白，比如大豆蛋白、小麦蛋白，同时还有特别的豌豆蛋白，并且没有胆固醇，同时这些鸡肉虽然原料是植物，但是口感跟真的肉没有什么区别。

目前，“植培黄金鸡块”公测阶段是 1.99 元/5 块，已经开始接受用户的预订，每个ID需要限购2份，本月底前开始上市。不过，目前“植培黄金鸡块”只有上海、广州和深圳三个特定的肯德基餐厅才会上架。4月20日至22日每天早上 8 点限量开售预售券，4月28日-30日可在指定门店兑换。

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