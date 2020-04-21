中关村在线消息：据悉，希捷近日发布了一款与Xbox联合定制的《赛博朋克2077》游戏硬盘，堪称2077最实用周边之一。



希捷赛博2077定制版Xbox硬盘：酷炫涂装 最高5TB

硬盘基于Seagates Xbox Game Drive系列产品，有2TB/5TB两种规格，售价分别为90美元/150美元，约合人民币630元和1000元。

该硬盘最大的特色就是它的外观了，其采用了《赛博朋克2077》未来设计风格，黄蓝相间，还有金属的斑驳锈迹，与2077的格调无缝衔接。

该硬盘可以连接到任何Xbox主机的USB端口上，支持自动检测和快速安装。

近日Xbox也官宣了一款赛博朋克同捆版Xbox One X，机身应用了夜光涂装，激光蚀刻，以及可定制面板，无疑是这块希捷硬盘的最佳搭档之一。

尽管此前《赛博朋克2077》已经宣布延期至9月份，但据悉这块硬盘与Xbox同捆主机都将于2020年6月份出货，感兴趣的用户可以先上手定制硬盘主机满足一下。【7423048】

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