中关村在线消息：据悉，魅族科技今日公布了一组魅族17的正面官图，并表示：“可能是今年你能找到的唯一白色面板 5G 旗舰手机，辨识度非常的高。”



魅族17正面官方图公布：超小挖孔+白色面板旗舰机

从官方图来看，魅族17将采用小孔径挖孔屏方案，屏占比出色。据悉，其屏幕刷新率为90Hz，分辨率预计为FHD+。

机身最大变化不在于背面新增了多种配色，而是设备正面统一采用黑色，正面是白色的手机已经非常少了。

由于光学特性手机屏幕在不工作状态下是黑色的，正面再用黑色设计，手机的一体感比白色更加强烈，视觉上的屏幕比也明显提升。

白色机身良品率的问题，白色机身需要经过大量的色差调整工作，喷涂一旦出问题就会产生廉价的塑料感。

白色机身制作还存在杂质多、着色着漆复杂以及材料等方面的问题，产品良品率非常低，产能爬坡周期较长，因此现在很少厂商在生产白色面板的手机了。

魅族则是玩“白色”的高手，历代经典机型都提供过白色版本，相信这一次的魅族17也不会让人失望。【7423031】

（文字图片来自互联网）

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