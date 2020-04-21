中关村在线消息：近日据悉，NVIDIA官宣了一个坏消息，3大游戏发行商退出了GeForce Now，这3大发行商分别是Xbox Game Studios，华纳兄弟互动娱乐和Klei Entertainment。



英伟达泪目：Xbox、华纳、Klei撤出GeForce Now平台

Xbox Game Studios大家都很熟悉了；而华纳兄弟互动娱乐旗下则有很多《蝙蝠侠》、《乐高》、《真人快打》系列等影视漫画IP改编的作品；至于Klei Entertainment则是《缺氧》、《饥荒》的游戏工作室。

此前已有动视、2K、Bethesda等公司退出GeForce Now平台。

NVIDIA也公布了一些依旧力挺他的盟友：育碧、万代南宫梦、Epic将鼎力支持GeForce Now，而NVIDIA也表示它正在努力将超过1500万个游戏引入GeForce Now，此外备受玩家期待的3A大作《赛博朋克2077》在发布时就将完全兼容GeForce Now。【7423022】

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