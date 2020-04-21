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    早报：Galaxy Z Flip将推5G版 MIUI12即将到来

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    先来看一条手机方面的新闻。

    三星Galaxy Z Flip将推出5G版

    早报：

    三星在今年2月推出了新型折叠屏手机Galaxy Z Flip，不过当时推出的只有4G版本，搭载骁龙855+处理器。现在有消息称，三星有意在今年年内发布该机的5G版，即Galaxy Z Flip 5G。

    分析称，Galaxy Z Flip 5G应该会升级至骁龙865处理器，不过依然是采用8GB+256GB的内存组合，并且会有国行版本。

    下面来看两条互联网服务方面的消息

    美团单车明日开启免费骑单车活动

    早报：

    4月22日是地球日，美团单车宣布将在4月22日开放免费骑单车活动，届时所有用户使用美团App扫码解锁美团单车和美团旗下摩拜单车，就可以进行免费骑行。活动当天，美团还将推出骑行优惠套餐。

    百度网盘道歉 取消“用户激励计划”

    早报：

    针对百度网盘在PC端上线测试的“用户激励计划”问题，百度方面进行了回应，表示将在今天发布百度网盘PC端新版本，对“用户激励计划”的全部用户做取消处理。同时，百度也表示P2P传输技术已非常成熟并广泛采用，安全性完全有保障。

    小米高管确认MIUI12即将到来

    早报：

    小米公司小爱运营总监黄龙中在其微博确认，MIUI12即将到来。就在昨天，德国莱茵TUV官方微博就已发布预告，透露即将发布德国莱茵TUV联手小米MIUI系统的全球首个_____，具体是什么尚未揭晓。

    又一个受到新冠疫情影响的事件。

    教育部考试中心：全国计算机等级考试全额退费

    早报：

    此前，教育部考试中心指出，受新冠肺炎疫情影响，2020年3月全国计算机等级考试（NCRE）取消。现在教育部考试中心发布了《全国计算机等级考试（NCRE）退费说明》，对于已缴费报名的考生将做全额退费处理。

    最后来看一条游戏新闻。

    赛博朋克2077限定版Xbox One X公布

    早报：

    微软正式公布了赛博朋克2077限定版Xbox One X，其中包括限量版主机套装、无线手柄和Pro充电底座、移动硬盘和耳机。其中，限量主机套装共45000套，详情稍后公布，其他配件产品已上架微软商城。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

    （7422777）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：Galaxy Z Flip将推5G版 MIUI12即将到来http://news.zol.com.cn/742/7422777.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7422777.html report 1633 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。先来看一条手机方面的新闻。三星Galaxy Z Flip将推出5G版三星在今年2月推出了新型折叠屏手机Galaxy Z Flip，不过当时推出的只有4G版本，搭载骁龙855+处理器。现在有消息称，三星有意在今年年内发布该机的5G版，即G...
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