早报：Galaxy Z Flip将推5G版 MIUI12即将到来

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的新闻。

三星Galaxy Z Flip将推出5G版





三星在今年2月推出了新型折叠屏手机Galaxy Z Flip，不过当时推出的只有4G版本，搭载骁龙855+处理器。现在有消息称，三星有意在今年年内发布该机的5G版，即Galaxy Z Flip 5G。

分析称，Galaxy Z Flip 5G应该会升级至骁龙865处理器，不过依然是采用8GB+256GB的内存组合，并且会有国行版本。

下面来看两条互联网服务方面的消息。

美团单车明日开启免费骑单车活动





4月22日是地球日，美团单车宣布将在4月22日开放免费骑单车活动，届时所有用户使用美团App扫码解锁美团单车和美团旗下摩拜单车，就可以进行免费骑行。活动当天，美团还将推出骑行优惠套餐。

百度网盘道歉 取消“用户激励计划”





针对百度网盘在PC端上线测试的“用户激励计划”问题，百度方面进行了回应，表示将在今天发布百度网盘PC端新版本，对“用户激励计划”的全部用户做取消处理。同时，百度也表示P2P传输技术已非常成熟并广泛采用，安全性完全有保障。

小米高管确认MIUI12即将到来





小米公司小爱运营总监黄龙中在其微博确认，MIUI12即将到来。就在昨天，德国莱茵TUV官方微博就已发布预告，透露即将发布德国莱茵TUV联手小米MIUI系统的全球首个_____，具体是什么尚未揭晓。

又一个受到新冠疫情影响的事件。

教育部考试中心：全国计算机等级考试全额退费





此前，教育部考试中心指出，受新冠肺炎疫情影响，2020年3月全国计算机等级考试（NCRE）取消。现在教育部考试中心发布了《全国计算机等级考试（NCRE）退费说明》，对于已缴费报名的考生将做全额退费处理。

最后来看一条游戏新闻。

赛博朋克2077限定版Xbox One X公布





微软正式公布了赛博朋克2077限定版Xbox One X，其中包括限量版主机套装、无线手柄和Pro充电底座、移动硬盘和耳机。其中，限量主机套装共45000套，详情稍后公布，其他配件产品已上架微软商城。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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