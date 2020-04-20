中关村在线消息：北京时间4月20日消息，近日有知情人士爆料，小米即将在下周4月27日发布新机，这款新机不是人们期待的红米Note9系列，而是小米10青春版。此前，小米已经在海外发布了这款手机，并且这款手机将会与新系统MIUI12一起上线。



传小米10青春版下周发布 MIUI12一同上线

根据传言，小米10青春版将会采用一块6.57英寸的OLED水滴屏，支持FHD+分辨率和屏下指纹解锁功能。不过，小米10青春版屏幕将不会支持90Hz或120Hz刷新率。

核心配置方面，小米10青春版将会搭载骁龙765G处理器，支持双模5G技术。该机采用6+64GB和6+128GB的存储组合，电池容量为4160mAh，支持20w快充。

另外知情人士还透露，这场发布会上小米会正式公开MIUI12的相关消息。MIUI12将会引入新的相机界面和变焦功能，新的深色模式和桌面图标以及新的游戏模式和系统动画。另外，小米很有可能在系统中加入编译器功能。

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