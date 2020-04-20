中关村在线消息：今日据悉，OPPO在印尼市场正式推出了A12新款手机，其中4GB+64GB售价为2499000印尼盾约合1145.5元RMB。







OPPO A12在印尼发售：6.22英寸屏幕 约合1145.5元

目前在印尼限时优惠至2399000印尼盾约合1099.72元RMB，共有黑色和蓝色两种颜色可供选择。

这款手机在背面采用了钻石切割设计，配备了后置双摄像头，配备了后置指纹传感器以保证安全，同时还带有OPPO品牌的标识。

OPPO A12的正面有一个水滴状的凹槽，用来容纳自拍摄像头，屏幕下巴部分的边框较宽，但这毕竟是一款千元机。

OPPO A12的主要规格包括4230mAh电池、6.22英寸HD+显示屏、Helio P35 SoC加上64GB可扩展存储。

OPPO A12前置500万像素自拍镜头，后置1300万像素主摄+200万像素双摄模组，可录制1080P视频，同时支持6倍数码变焦，人像模式，专业模式及延时拍摄功能。支持后置指纹识与4G LTE，WIFI，蓝牙5.0，GP和3.5mm耳机孔。【7422340】

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