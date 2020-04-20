中关村在线消息：近日据悉，国外研究公司Loup Ventures也发布了一份报告，预测iPhone SE将于未来12月内售出3000万部！



报告预测：iPhoneSE一年将卖3000万 比肩iPhone 11

4月15日，全新iPhone SE正式上架开启预售，作为一款“最物超所值的iPhone”，尽管被许多人看衰，但它上线后就受到了消费者热捧，部分热门型号比如红色全系就屡屡售罄。

Loup Ventures称，去年第一代iPhone SE销量占iphone总销量的13%，今年第二代iPhone SE占比预计将会提高到20%，预计未来12个月将会售出1.53亿部，换言之iPhone SE将售出超过3000万部。

这也会让iPhone SE成为仅次于iPhone 11的畅销机型。

iPhone销售额在苹果营销额中的占比已经连续两年下降，Loup Ventures预测在2021年手机销售额会出现22%的反弹。

Loup Ventures也指出iPhone SE的真正用途是帮助苹果向用户出售各种订阅类服务，例如Apple Music，Apple News+，Apple TV+，Apple Arcade等。【7422337】

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