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    报告预测：iPhoneSE一年将卖3000万 比肩iPhone 11

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，国外研究公司Loup Ventures也发布了一份报告，预测iPhone SE将于未来12月内售出3000万部！

    报告预测：iPhoneSE一年将卖3000万 比肩iPhone 11
    报告预测：iPhoneSE一年将卖3000万 比肩iPhone 11

    4月15日，全新iPhone SE正式上架开启预售，作为一款“最物超所值的iPhone”，尽管被许多人看衰，但它上线后就受到了消费者热捧，部分热门型号比如红色全系就屡屡售罄。

    Loup Ventures称，去年第一代iPhone SE销量占iphone总销量的13%，今年第二代iPhone SE占比预计将会提高到20%，预计未来12个月将会售出1.53亿部，换言之iPhone SE将售出超过3000万部。

    这也会让iPhone SE成为仅次于iPhone 11的畅销机型。

    iPhone销售额在苹果营销额中的占比已经连续两年下降，Loup Ventures预测在2021年手机销售额会出现22%的反弹。

    Loup Ventures也指出iPhone SE的真正用途是帮助苹果向用户出售各种订阅类服务，例如Apple Music，Apple News+，Apple TV+，Apple Arcade等。【7422337】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：报告预测：iPhoneSE一年将卖3000万 比肩iPhone 11http://news.zol.com.cn/742/7422337.html

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