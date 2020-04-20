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    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，荷兰设计师Jermaine Smit（YouTube网红频道Concept Creator的主播），为LetsGoDigital制作了一段Xperia 5 Ⅱ的高清渲染视频。

    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机
    索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机

    该机是Xperia 5的继任者，会在今年下半年发布。它是顶配机型Xperia 1 Ⅱ的精简版本，上市之后的名称可能为Xperia 5 Ⅱ。

    Xperia 5 Ⅱ无疑是在2019年款Xperia 5基础上进行改造的，在紧凑的机身中搭载强大的处理器。与Xperia 1 II/Xperia 10 II一样，3.5mm耳机插孔也有望回归。

    在视频中展示的细节来看屏幕边框进一步缩小，而且前置摄像头从顶部边框改成了打孔屏幕。

    在12月份的时候，LetsGoDigital就已经发布了关于索尼Xperia智能手机采用打孔摄像头的消息，虽然这种类型的前置摄像头还没有在Xperia 1 Ⅱ/Xperia 10 Ⅱ上使用，但肯定不难想象，索尼确实会选择在Xperia 5 Ⅱ上采用这种方式。

    Xperia 5 Ⅱ的屏幕尺寸应该会保持不变。Xperia 5配备了一块6.1英寸的全高清+显示屏，拥有21:9的特殊长宽比。

    有传闻称Xperia 5 Ⅱ将更加紧凑，将配备5.8英寸甚至5.6英寸显示屏。【7422336】

    （文字图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机http://news.zol.com.cn/742/7422336.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7422336.html report 927 中关村在线消息：近日据悉，荷兰设计师Jermaine Smit（YouTube网红频道Concept Creator的主播），为LetsGoDigital制作了一段Xperia 5 Ⅱ的高清渲染视频。索尼Xperia 5 Ⅱ最新渲染图：紧凑型高端5G手机该机是Xperia 5的继任者，会在今年下半年发布。它是顶配机型Xperia 1...
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