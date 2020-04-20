贾跃亭FF获916万美元金援 但是付款方你想不到

中关村在线消息：早前有报道称贾跃亭的电动车公司Faraday Future，获得了美国薪酬保障计划（PPP ）916万美元的现金援助。目前FF方面证实了该消息。





FF内部人士称，该笔款项是新冠疫情下美国政府对于本土企业的现金援助，要求申请企业必须合法合规经营，该援助款项以贷款名义发放，但实际上是一笔专款专用的定向扶持补贴，仅能用于支付员工工资、办公租金等费用，如果按照要求使用资金，则不需要偿还。

对于接近1000万元的贷款上限额度，FF内部人士表示，这笔钱的意义确实有一些，一方面证明了贾跃亭的个人破产重组对FF公司的合法合规性及正常运营没有产生任何影响，同时也证明了FF的真正价值。

据了解，美国在疫情期间推出的薪酬保障计划（Paycheck Protection Program，简称PPP），于4月3日开始启动，旨在帮助小企业在疫情时免于裁员等，为员工继续发放工资、支付房屋租金等，总额度达3490亿美元。【7422273】

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