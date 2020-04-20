拼多多2亿美元投资国美 中国电商上演新三国杀

4月19日，国美零售与拼多多达成深度战略合作，拼多多将以总计2亿美元的可转换债券方式对国美进行战略投资。伴随这一事件落地，中国电商以淘宝、拼多多、京东三巨头为新格局的新一轮“三国杀”打响，传统零售与互联网融合创新的新零售业态加速落地布局。

缩水90%的国美价值何在？

提起国美电器，可能很多人的记忆还停留在十几年前。极具传奇色彩但仍在狱中的黄光裕偶尔被人们提起，这或许就是如今人们对国美仅存不多的感觉。在黄光裕离开国美12年之后，如今的国美近三年巨亏79亿，市值缩水90%，早已被苏宁甩出不知道多少个身位……

在国美被苏宁不断甩开的这些年当中，相继出现淘宝、京东，以及拼多多等电商平台崛起，这些老牌传统家电零售商的辉煌早已不在。令人无法想象的是，在电商业务已经高度发达的今天，国美财报显示家电销售占比超过90%，且实体卖场依然是贡献收入的主力。

全新崛起的电商新平台拼多多“恋上”了如此传统甚至颓势凸显的国美，这样的“结合”或许超乎了很多人的想想，但仔细分析下却也在情理当中。业界普遍认为，国美在家电供应链、中大件物流，以及线下门店仍具有极大的商业价值，尤其是在互联网流量红利枯竭的今天。

拼多多与国美的“天作之合”

凭借“低价正品”和“社交电商”等创新概念，拼多多快速崛起成为中国电商的黑马，但高速发展的同时必然也会加速遇到流量见顶的瓶颈。如何向线下渠道拓宽，如何充实3C家电产品线的渠道供应链实力及中大件物流配送能力，这或许才是拼多多眼中国美零售的“美”。



而双方的合作协议也印证了我们的猜想，据悉国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商，涵盖了从销售到售后的一条龙消费者服务方案。

另一方面，拼多多则会向国美注入消费大数据、平台流量等优势数字零售资源，双方还将在市场推广等方面展开积极合作。自此不难看出，拼多多投资国美电器实则是天作之合。获得国美零售线下渠道、3C家电供应链和服务能力的拼多多，无疑将实力大增。

中国电商上演新“三国杀”

在今年三月期间，各大电商平台的2019年财报密集发布。成立于2015年的拼多多，在经过了连续5年的高速发展之后，实现2019年活跃买家5.852亿。拼多多活跃买家数再创新高，仅次于阿里巴巴，全年GMV突破万亿，目前已经是中国三大电商之一。

拼多多快速崛起的秘籍除了“低价正品”和“社交电商”之外，其商业逻辑的核心在于彻底打开了用户渠道下沉的新蓝海，换句话说就是走“农村包围城市”的战略路线。而此次拼多多与国美零售联姻，则对于提升用户消费能力，和对用户的服务能力的提升大有脾益。

虽然阿里、拼多多、京东并称为中国三大电商平台，但其实他们的思路却截然不同。阿里的业务越来越偏向数据、云、金融等领域，而京东的优势在于物流。拼多多则更多把业务放在电商和用户的本质上，毕竟谁能获得用户谁才能赢得未来。

中国电商界的新版“三国杀”正在上演，新零售的大戏才刚刚开始……



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