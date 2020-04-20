早报：一加8支持谷歌Stadia 拼多多国美战略合作

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的新闻。

一加8/8 Pro确认支持谷歌Stadia云游戏订阅服务





一加8和一加8Pro已经确认可以使用谷歌的云游戏订阅服务Stadia，包括一个基本版1080P/60fps立体声版本，而且还是免费的。

谷歌Stadia云游戏订阅服务可以让玩家不用高配置设备就能游玩3A大作，甚至是在手机上，当然也要看手机是否有支持，现在看来一加8系列在这一点上跟进还是很快的。

不止手机能运行Android系统，汽车也可以。

奥迪A4L车型首次引入Android 9.0系统





高通中国发文称，新一代奥迪A4L已经配备了全新MMI信息娱乐系统，搭载骁龙820A高性能平台，通过高速USB 3.0协议与主控系统连接，让MMI系统支持Android 9.0，相比Android Auto系统更成熟，还能与手机无缝同步。

下面来看两条电商方面的消息。

拼多多国美达成合作 大家电将接入百亿补贴





拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转换债券，期限三年，同时与国美零售达成全面战略合作，国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电也将接入拼多多“百亿补贴”计划。

国美旗下安迅物流和国美管家两大服务平台，将为拼多多平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储、交付服务，以及包含家电维修、清洗保养、以旧换新在内的服务方案。

阿里否认蒋凡调任阿里大文娱集团





针对之前流传的蒋凡将调任阿里大文娱集团一事，阿里巴巴方面进行了回应，称相关消息系谣言。据悉，此前蒋凡就已在阿里内网就相关传言向公司和同事道歉，同时也请求公司对自己展开调查。

科技在应对疫情方面确有很多可以做的。

Win10搜索已内置COVID-19追踪器





微软日前通过服务器更新为Windows 10提供了一个搜索新冠病毒传播的模块，用户可以在开始菜单中直接对接到Bing和MSN的冠状病毒消息通报服务中。由于这项更新是在服务器端进行的，因此用户并不需要手动升级操作系统。

最后来看一条游戏新闻。

索尼或于5月公布更多PS5主机情报





相比于微软在次世代游戏主机上的大量信息披露。索尼一直都很克制地放出PS5的相关消息，不过有消息指出，索尼可能会在5月公布大量PS5的情报。据知情人士称， 5月13日的财报电话会议和5月19日的集团战略会议，都应该会是索尼放出PS5消息的时机。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7422158）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：一加8支持谷歌Stadia 拼多多国美战略合作http://news.zol.com.cn/742/7422158.html