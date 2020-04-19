拼多多认购国美零售2亿美元可转债：共迎新消费趋势

中关村在线消息：今日拼多多宣布，认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1.215港元。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。





拼多多与国美零售还宣布达成全面战略合作，国美零售全量商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后服务提供商。两大服务平台将分别为拼多多平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务，以及包含家电维修-清洗保养-以旧换新在内的消费者服务方案。

拼多多则会向国美注入消费大数据、平台流量等优势数字零售资源，双方还将在市场推广等方面展开积极合作。

迎接新消费浪潮践行更开放理念

拼多多战略副总裁九鼎表示，此次合作是平台践行“普惠、人为先、更开放”新消费理念的最新一步，平台将在商品采购、消费补贴、物流配送、客服售后等方面与国美建立深度对接，探索跨界合作的新模式、新方法，助力地面零售实现数字化转型，为消费者带来更多的平价大牌好货。

“两年来，从平台到服务，再到今天资本层面的合作，国美与拼多多的合作日渐深入。”国美零售CFO方巍表示，作为高速增长的中国领先互联网新电商平台，拼多多的品牌价值和影响力日益凸显。国美与拼多多将在供应链、物流、服务、技术等多个维度，共同推动零售企业价值升级，为更广袤的市场和用户提供高质量的商品与服务，助力零售行业形成从供给创新到消费升级，再到创造消费新增长点的正向循环机制，加快释放新型消费潜力，促进消费扩容提质。

今年3月底，拼多多与国美首次联手打造“超级品牌日”活动，双方以价格直降、消费补贴、联合让利等形式，推出了5亿元消费大礼包，覆盖家电数码、个护美妆、日用百货等近10个品类6000多款精选产品。此次拼多多认购国美可转债，意味着双方合作进一步升级。

拼多多创立于2015年9月，依托创新的商业模式和技术应用，通过直连生产端与消费端，大幅降低了社会资源的损耗，在为消费者创造价值的同时，有效推动了农业和制造业的发展。

经过四年多发展，平台现已汇聚5.85亿年活跃买家和400多万活跃商户，2019年成交额达1.0066万亿元，按用户数计算已是国内第二大综合型电商平台。

3月拼多多实物包裹数超过15亿件

今年疫情发生后，拼多多为帮扶商家发展、提振消费信心，一季度已通过商品促销、农产品专项扶持、物流时效激励等形式直接补贴金额超过50亿元。自3月15日起，平台日均在途物流包裹数已稳定在5000万件以上，3月实物快递包裹总数超过15亿件。通过让利消费者和商家，平台正持续增强线上消费势能，促进消费回补和潜力释放。

国美零售是国内最大的家电销售连锁企业之一，旗下安迅物流是全国综合物流服务供应商，在全国拥有超过6000个服务网点。

国美自2018年入驻拼多多以来，旗下官方店铺的订单量一直突飞猛进，在拼多多微波炉、洗衣机、电视、手机等多个家电数码单品中夺得过销量冠军，是平台新品上架最快、销量增速最高的店铺之一。

今年以来，国美通过不断丰富线上商品品类，强化与拼多多的合作，持续提高数字化运营的深度与广度，带动地面零售强劲复苏。

“疫情期间，国美推出了多项优化举措，包括门店半径3公里内免费送货上门，开通家电远程即时维修服务，坚持大家电‘送装同步’、送货‘晚就赔’、不满意‘急速退’等，针对性地满足了特殊时期的商品服务需求。”方巍表示。

对于“后疫情时代”的消费前景，九鼎表示，随着社会秩序的恢复，相信消费市场会加快回暖，平台将本着普惠、开放的态度，为更多合作伙伴提供健康、共赢的商业环境。“下一步，平台将继续在商家端实行0佣金和0平台服务年费政策，培育壮大在线新经济、新消费，为社会经济的发展添加源源不断的新动力。”九鼎表示。【7422095】

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