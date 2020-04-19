拼多多：一季度补贴超50亿元，将坚持“0佣金”政策

中关村在线消息：4月17日下午，上海举行新闻发布会，邀请上海市卫生健康委新闻发言人郑锦、上海市商务委副主任刘敏、拼多多副总裁陈秋等，介绍上海新冠肺炎疫情防控及促进消费新业态发展有关情况。上海市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐威主持新闻发布会。



▲4月17日下午，上海市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐威（左一），上海市卫生健康委新闻发言人郑锦（左三），上海市商务委副主任刘敏（右三），拼多多副总裁陈秋（左二）等出席发布会。图片来源：上海市政府新闻办公室

上海市卫生健康委新闻发言人郑锦介绍，截至4月16日24时，上海累计报告境外输入性确诊病例289例，治愈出院159例；累计报告本地确诊病例339例，治愈出院330例，上海市已连续24天无新增本地确诊病例。

郑锦表示，目前上海正全力做好新冠肺炎确诊患者的医疗救治，要认真贯彻落实市委、市政府部署，毫不松懈做好精准防控，确保“外防输入、内防反弹”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力有序推动复工复产复市。

上海市商务委副主任刘敏表示，2019年，上海市实现电子商务交易额3.32万亿元，同比增长14.7%，占全国近1/10。今年以来，按照商务部关于应对疫情促消费的有关要求，在上海市委、市政府领导下，上海市商务委统筹做好疫情防控和经济社会发展，电商平台在疫情期间的市场保供方面发挥了重要作用。今年一季度，上海市商品类网络购物逆势增长，一季度交易额达1343亿元，同比增长19.1%。

发布会上，各媒体就疫情期间上海企业的发展情况展开了采访。针对疫情是否对国内的在线经济产生影响，以及抗疫复工时期采取的措施等问题，拼多多副总裁陈秋表示，疫情发生后，为支持商家发展、促进消费回流，平台一季度已直接补贴金额超过50亿元。通过让利消费者和商家，拼多多持续增强线上消费势能，为商家创造出更多订单。

▲陈秋表示，拼多多一季度直接补贴金额超过50亿元，将继续坚持“0佣金”和“0平台服务年费”政策，预计全年将为商家节省运营成本800亿元以上。图片来源：上海市政府新闻办公室

陈秋表示，在上海市政府和有关部门的指导下，平台生态中的大量企业已经恢复了正常运转，并在3月实现了强劲增长。自3月15日以来，平台日均在途物流包裹数已经稳定在5000万件以上，较去年同期增长60%。整个3月份，拼多多平台的实物快递包裹总数超过了15亿件。

国家邮政局的官方权威数据显示，3月份国内快递业务总量达59.8亿件，同比增长23%。这意味着，通过拼多多平台创造的实物包裹数，占到了3月份全社会总包裹数的25%。以物流包裹数为代表的在线经济强势复苏，彰显了中国经济强劲的韧性。

陈秋介绍，针对市场形势的变化，拼多多充分发挥平台的技术和市场规模优势，因势利导推出了一系列的创新举措，以帮助各产业带精准对接市场需求。自2月起，平台全面启动了产业带复工大联播暨“拼交会”计划，通过这一大型线上展销模式，来带动各产业带恢复正常发展。

截至目前，拼多多已经先后与广东、江苏、浙江、山东、河北等多个地区的地方政府和企业展开深入合作，联合近百名市县长，通过“市县长直播”和永不落幕的线上展销会的形式，带动各地区的消费品对接6亿用户的需求。其间，平台还以平台大数据为支撑，持续提升各产业带的数字化、智能化水平，助力中小企业实现“常态化疫情防控”下的转型升级。

据悉，拼多多目前一直在商家端实行“0佣金”和“0平台服务年费”的政策。2019年，平台的成交额突破万亿元大关，仅“0佣金”政策，就帮助商家节省了500亿元左右的资金成本，此外商家也不需要缴纳任何平台年费。

陈秋表示，2020年，在新的时期、新的阶段，拼多多也郑重承诺，会继续坚持“0佣金”和“0平台服务年费”的政策，预计全年将为商家节省800亿元以上的运营资金成本。

近期上海发布促进“在线新经济”发展的相关行动方案，陈秋表示，作为一家根植上海、嫁接全球、服务中国的电商平台，后疫情时期，拼多多将继续以消费者为核心，竭力营造健康、良好、共赢的新电商生态，有效助力上海线上新经济的发展，持续将“拼”的精神注入到新经济的发展之中。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多：一季度补贴超50亿元，将坚持“0佣金”政策http://news.zol.com.cn/742/7422069.html