暴降400元！拼多多上架新iPhone SE售2899元起

中关村在线消息：苹果新iPhone SE在今晚8点开启预购，售价3299元起。早前苹果官网文案写到“升级到iPhone SE，理由多多。”对此，拼多多官微表示“多多…被疯狂暗示”。今日拼多多的预约界面也显示“惊喜价”，新iPhoneSE直降400元，售价2899元起。





拼多多页面显示，今晚新iPhone SE将正式迎来预购。拼多多也如约放出了大惊喜——新iPhone SE今晚20:01分挣点抢券，立减400元，只要2899元即可到手。

根据官方数据，苹果新款iPhone SE配备了4.7寸分辨率为1334 x 750像素的LCD屏幕，326 PPi，1400：1对比度，支持原彩显示，DCI-P3色域，625尼特最大亮度，防油渍防指纹涂层，Touch ID指纹识别。

核心硬件上，苹果iPhone SE使用最新A13仿生芯片，和iPhone 11系列同款，3GB RAM，和iPhone 8一样的1812mAh电池。

拍照方面，iPhone SE配备了1200万像素单摄，F/1.8光圈，支持IOS光学防抖，最大支持5倍数码变焦，前置700万像素摄像头，与iPhone 8一样。另外，iPhone SE还支持Wi-Fi 6、千兆4G LTE网络、IP67防水等。

最后就问大家一句“2899元起，它香不香？！”【7421778】

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