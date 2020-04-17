中关村在线消息：北京时间4月17日消息，在今天下午召开的魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会的最后，魅族科技营销负责人万志强表示，魅族17的邀请函即将于4月22日发出，那时他们将正式公布魅族17的发布会时间。



魅族17邀请函4月22日发出 正面定妆照公布

除此之外，魅族也发布了魅族17的正面定妆照。魅族17正面采用了单打孔屏设计，屏占比较高，四面边框较窄，外形上比较有竞争力。

根据之前传言，魅族17机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。

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