中关村在线消息：北京时间4月17日消息，在今天下午召开的魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会上，魅族科技营销负责人万志强对外透露了魅族17手机的研发状况。万志强表示魅族17已经进入量产阶段，正全力备货中。同时他强调魅族17正式发布还需再等一下。



魅族17正式发布还要等等 目前已进入量产阶段

据此前消息，魅族17的参数与近期的爆料基本保持一致，其正面将采用一块6.5英寸的90Hz OLED曲面挖孔屏；机身内部采用横向四摄方案，规格分别为6400万主摄+800万超广角+500万长焦+200万景深；机身整体尺寸为161*73*8mm，重量为208g。

核心方面，魅族17将搭载高通骁龙865处理器，支持双模5G网络，配备最低8GB+128GB存储组合，支持LPDDR5、UFS 3.0、WiFi 6等新一代技术；机身内置4500mAh，支持30W有线/无线快充，起售价为3999元。

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