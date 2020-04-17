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    微信回应系列违规公众号文章 已删除1.59万篇

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月17日消息，近期微信团队对外透露，今年1月1日至4月16日期间，微信平台已经删除了涉嫌夸大误导文章约9000篇，同时限制分享和封禁了公众号2500个。同时，微信还删除了谣言类文章6915篇，限制能力或封号20000个。

    微信回应系列违规公众号文章 已删除1.59万篇
    微信回应系列违规公众号文章 已删除1.59万篇

    根据之前微信公布的数据来推算，过去三个多月里，微信方面就已经删除了公众号违规文章约15915篇，限制能力或封禁公众号22500个。

    三月份的时候，微信上出现了一批公众号套用了“疫情之下的某某国：店铺关门歇业，华商太难了！”为模板的文章。纷纷表示受疫情影响国外经济遭到了居大冲击，华人商铺纷纷关门。

    微信对此回应称，这类文章存在着极大的夸大和误导嫌疑。根据《微信公众平台运营规范》4.11条，他们已经删除相关文章近100篇，封禁3个主体下的50个违规公众帐号。微信还强调，对于昵称涉及不正确使用国家名、地名的70个帐号，也统一清除昵称处理。

    据了解，这些文章基本模板类似于《疫情之下的阿尔及利亚：店铺关门歇业，有家难回，在阿尔及利亚待着太难了！！》，文章重合度也非常的高，可以说一个人量产就可以供应多个张号使用。

    （本文图片来自互联网）

    （7421289）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7421289.html report 977 中关村在线消息：北京时间4月17日消息，近期微信团队对外透露，今年1月1日至4月16日期间，微信平台已经删除了涉嫌夸大误导文章约9000篇，同时限制分享和封禁了公众号2500个。同时，微信还删除了谣言类文章6915篇，限制能力或封号20000个。微信回应系列违规公众号文章 已...
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