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    Surface Book 3广告流出 未来几周发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间4月17日消息，据外媒报道，微软公司原本计划举行一场春季发布会，来公布Surface系列新品。不过随着新型冠状病毒的加重，他们的这个传统发布会计划已经泡汤。近期，一些Surface Book 3的广告泄露，证明了微软将在未来几周公布。

    Surface Book 3广告流出 未来几周发布
    Surface Book 3广告流出 未来几周发布

    近期，英国零售商John Lewis刊登的Surface Book 3广告意外的被谷歌泄露，并表示Surface Book 3即将到来。现在，Surface Book 3的这一个广告已经被撤下。从各种意义上，Surface Book 3都快要到来了。

    微软Surface Book 3的各种SKU版本已被欧洲经销商在线商店泄漏。与当前的Surface Book 2一样，微软Surface Book 3将提供13英寸和15英寸两种版本。此外，Surface Book 3将提供两种不同的CPU选项：英特尔酷睿i5-10210U和英特尔酷睿i7-10510U。同时，Surface Book 3还将搭载Nvidia Quadro GPU显卡。

    （本文图片来自互联网）

    （7421250）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7421250.html report 759 中关村在线消息：北京时间4月17日消息，据外媒报道，微软公司原本计划举行一场春季发布会，来公布Surface系列新品。不过随着新型冠状病毒的加重，他们的这个传统发布会计划已经泡汤。近期，一些Surface Book 3的广告泄露，证明了微软将在未来几周公布。Surface Book 3广...
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