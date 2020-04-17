罗永浩昨晚抖音直播卖货 15秒售空10万件湖北藕带

中关村在线消息：4月16日晚8点，罗永浩在抖音直播间1分钱义卖湖北洪湖藕带，为湖北农产品销售助力，10.8万件藕带15秒售空。





罗永浩表示：“藕带就是藕小的时候，北方比较少能吃到，洪湖农家藕带是酸酸甜甜的口味，还很脆，这次义卖也是产地直发，3-5天为大家发货。”

据悉，在抖音发起“援鄂复苏计划”后，罗永浩也加入该计划，在4月10日的直播中，用360多万元打赏收入买了60多万斤湖北秭归脐橙，以0.01元5斤包邮的“白菜价”义卖给全国网友，补贴湖北秭归的果农，为湖北农产品销售助力。

据了解，抖音与湖北省互联网信息办公室、湖北省商务厅、湖北省农业农村厅联合发起“湖北重启 抖来助力——抖音援鄂复苏计划”，投入百亿流量、发起百场直播，和湖北一起打好经济发展的“第二仗”。截至4月14日，已在武汉市、宜昌市举办两场“市长带你看湖北”直播，加上抖音创作者通过直播或短视频助力推广湖北特色产品，活动已累计销售湖北特产89万件，销售额超4471万元。【7421230】



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