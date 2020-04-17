ZOL智慧零售：2020 一起走新路

进入4月，ZOL中关村在线集团旗下ZOL智慧零售事业群迎来3岁生日。 自成立以来，ZOL智慧零售事业群通过“供应链+SaaS工具的新零售解决方案”连接服务传统零售商、聚合上游供应链，致力于打造家电、3C垂直行业的产业路由器。历经3年的发展，ZOL智慧零售事业群已经拥有ZOL慧买卖、ZOL云店、ZOL云货架、ZOL分销、ZOL连锁等五大拳头产品。 在这个伴随着新冠疫情到来的充满挑战的2020年，ZOL智慧零售率先喊出了“2020，一起走新路”渠道创新、共克时艰的行业最强音，用一系列的实际行动，上聚头部厂家资源，下联近万渠道零售商家，走出了一条新路。



ZOL慧买卖:一站式F2B正品订货与供应链服务平台

作为致力于渠道创新和新零售的综合服务平台，ZOL慧买卖平台与美的、TCL、创维、格力、美菱、容声、海尔等一线品牌厂商全面合作，拥有超千个家电精选型号。从2019年开始，又进一步拓展上游供应链，引入3C产品，新增了华为、荣耀、苹果等4C通讯产品，实现一站式家电、3C选品、采购、订货，助力零售商品牌升级，有保障的销售更多商品。

在过去，零售商家与工厂合作的主要形式是品牌专卖店或者电商整店加盟。但在这个以格力空调从春节前开始率先发动价格战的当下，零售商家以往的生意和进货模式，都显得太慢、太重，困难重重又挑战诸多。 厚积薄发，率先出击。ZOL慧买卖平台从2月开始，率先联合美的冰洗总部，于2月27日全行业首次采用直播订货会的形式，打响了“走新路”的第一枪！提出了“加入工厂新渠道大部队，和工厂总部直接做生意，资金少、快周转，卖精品，轻装上阵”全新理念。 通过订货会，平台的会员店商家，几乎都无门槛地享受了工厂特批特供的商品和优惠政策。

截止至4月14日，ZOL已联合工厂进行了3场直播订货会活动，1场全国千店联动的“万人空巷抢美的空调”的直播秒杀活动。与美的空调、美的冰洗、小天鹅洗衣机、TCL、创维、美菱、先锋等一起，为全国近万家会员老板输送了多款市场爆款、精品商品。目前，第五次直播订货会正在紧张筹备中并将于五一前推出，为平台会员店赢战五一和即将到来的夏季备战。

ZOL云店:一个APP解决网上开店问题

ZOL云店则可以帮助传统零售商解决网上开店问题，促进实体零售业的良性发展。涵盖零售终端全场景，通过优选分销商品、在线培训、营销推广工具、运营、特卖活动、优选品牌及平台统一提供内容素材等七大经营维度，帮助零售商轻松实现新零售转型与落地实施，成为拥有线上商城与线下实体店的多元化零售经营者，降低日常经营与营销推广成本，实现增量销售和利润。

ZOL云货架:“轻模式”智能云货架解决方案

ZOL云货架则是国内首批“轻”模式智能云货架解决方案、新零售黑科技，未来线下零售店的标配工具。通过虚拟出样、提升坪效，帮助零售商销售店内更多没有出样的商品。传统零售商可以通过ZOL云货架为门店经营扩展更多品牌和品类，无硬件成本，无库存积压，特定节假日还有促销活动支持、物料素材支持。门店老板无需策划，无需美工，0成本就能轻松做促销特卖活动。

湖北十堰辉煌灯饰家电商城储老板：销售品类更多了，生意更好了 “从灯饰到家电销售，通过ZOL慧买卖平台补充了更多品牌的商品，如今店里已摆满了热水器、冰箱、空调、烟机等各种家电销售，顾客的选择多了，售后又有保障，生意比以前好多了。”来自湖北十堰辉煌灯饰家电商城的储老板分享，通过ZOL慧买卖，店铺的销售品类更丰富，生意也比以前做得好。福建三明大家福电器郑老板：在家动动手指就能进品牌货，更省事了来自福建三明大家福电器的郑老板则发现自从加入ZOL慧买卖，进货比以前都方便了，以前在当地的批发市场进货，坐车、比货和谈价就需要耗费大半天，自从加入ZOL慧买卖平台，只需要在家动动手指就能进货，货品品牌、型号还很多，遇到质量问题还有售后客服专门跟进，做生意更轻松了。

南阳市宏达电器侯老板：一场线上线下的联动活动仅用5小时就完成1月销售量新零售时代，线上线下一体化，互联网和实体店的联动必然能给实体店的发展带来新的可能。来自南阳市宏达电器的侯老板在去年9月开展了一场线上+线下同步联动的促销活动，仅5个小时，就为门店吸引了将近1000人的客流量，完成了平时1个月的销售额。

在活动开始前，侯老板利用ZOL云店进行预存送好礼、10元抵100元的活动先赚足人气。活动当天，再利用ZOL云店在店内为客户提供更多高品质、低价格的网红爆品，还有买一送二、再买送三、抽奖送券送礼物等福利，成功引爆活动现场，完成平时一个月的销售额。

在ZOL智慧零售大部队里，还有很多和储老板、郑老板及侯老板一样的老板们，他们顺应时代的发展趋势，利用ZOL智慧零售工具：ZOL慧买卖、ZOL云店、ZOL云货架等进行实体店的转型升级，走出了属于自己的新路。

“加入ZOL智慧零售大部队 ”2020一起走新路

受疫情的影响，全国经济形势严峻，股神巴菲特曾说过，当潮水退去时,你才知道谁在裸泳！在这场疫情大考下，许多零售商也意识到只有真正有实力、有能力、可持续发展的零售平台才是值得信赖的新零售平台。

渠道创新，共克时艰。ZOL智慧零售平台作为一家持续和各大主流品牌官方联合发声的平台，在疫情发生之时宣布，为行业零售商家提供一系列免费服务，赋能零售商家，降本增效，增收增利：

举办免费在线直播、录播等培训课程，为商家经营策略调整提供指导性意见；为会员店提供线上开店、推广卖货方案，帮助没有线上营销和社群经营能力的商家快速上手；限时开放ZOL慧买卖平台的免费注册，联合美的、TCL、创维、美菱、先锋等行业领先厂家举办大型直播订货会，按照市场法则选精品、推爆品，制定优惠政策，让会员老板用更少资金更高效率来选品订货，有长期放心稳定的商品供应，做好生意。

疫情时代，唯变不变，以快打慢，以轻对重，跟对趋势，选择大于努力！选择ZOL智慧零售·加入品牌新渠道业务大部队！“轻 ”装上阵！一起走新路！

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