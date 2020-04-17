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    苹果手表新专利 能检测到用户是否溺水并寻求帮助

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，苹果获得了美国专利号10617,358的新专利，名称为"作为健康伴侣的便携式电子设备"，这个专利显示，未来的苹果手表能够检测水量。

    苹果手表新专利 能检测到用户是否溺水并寻求帮助
    苹果手表新专利 能检测到用户是否溺水并寻求帮助

    因此，未来的苹果手表会发现你在淋浴和从船上落水的区别，它还可以检查你的日程表，看看你今天是否要去潜水，以及其他相关信息，它可以分析它检测到的水，以确定你是否安全。

    该专利所关注的是，哪些东西可以作为触发器。例如，如果手表确定佩戴者接触过 "重要的水体"，它可以触发 "一个传感元件"，用来检测水的特性。

    苹果手表可以分辨出淡水和盐水的区别，然后根据答案，它可能会部署进一步的测试。例如，如果水的类型被确定为盐水，则可以使用地理定位传感器来确定用户的地理定位，该传感器可以用来识别与水样相关的水体。

    一旦检测到水体，Apple Watch应用可以做出用户有问题的判断。识别后，它可以将佩戴者在海中的位置通知紧急服务人员。

    专利也显示，另一种传感器可以设计成检测生物物质，比如危险的病原体，如果检测到这些生物物质，可以触发警告，让用户避免进入水体，如果已经进入水体，则可以发出警告敦促用户离开水体。

    该专利花了一些心思，详细说明了如何区分手表顶部的水，比如雨水，如何区分手表下面的水，特别是汗水。该专利的描述和附图都是指向一种类似手表的可穿戴设备。【7421173】

    （文中图片来自互联网）

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