苹果MacOS10.15.5Beta2发布 优化充电模式

中关村在线消息：据悉，苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.5 第二个开发者测试版。根据 sixcolors 网站 Jason Snell 报告，在 macOS 10.15.5 Beta 2 中，苹果重新设计了 macOS 如何管理充电。



macOS 10.15.5 Beta 2 发布 优化了电池充电模式

全新的电池健康管理功能目标是改进 MacBook 的电池寿命，减少老化。

全新电池健康管理只支持配备雷雳 3 接口的 MacBook 电脑。根据苹果介绍，该功能的目的是为了降低 MacBook 电池的化学老化，延长其长期使用寿命，同时不影响日常电池续航。

该功能的工作原理是通过分析电池的温度，以及笔记本电脑历史的充电模式—比如笔记本电脑经常性地耗尽大部分电量，然后再完全充电？还是大部分时间都保持满电并插上电源？

在后一种情况下，电池健康管理更有可能在电量没满的情况下停止充电，以延长电池的长期寿命。

MacBook 上的所有充电数据都是保密的，除非 Mac 选择了与苹果共享匿名分析数据，否则所有的充电数据都是保密的。

现代笔记本电池充电至 100%，并长时间放置在那里，尤其是在比较高的温度下，会大大降低电池的使用寿命。

苹果决定调整MacBook 默认电池充电行为，使其在某些情况下不至于太过极端地将电池完全充电，以延长电池寿命。【7421170】

（文中图片来自互联网）

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