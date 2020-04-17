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    苹果MacOS10.15.5Beta2发布 优化充电模式

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.5 第二个开发者测试版。根据 sixcolors 网站 Jason Snell 报告，在 macOS 10.15.5 Beta 2 中，苹果重新设计了 macOS 如何管理充电。

    macOS 10.15.5 Beta 2 发布 优化了电池充电模式
    macOS 10.15.5 Beta 2 发布 优化了电池充电模式

    全新的电池健康管理功能目标是改进 MacBook 的电池寿命，减少老化。

    全新电池健康管理只支持配备雷雳 3 接口的 MacBook 电脑。根据苹果介绍，该功能的目的是为了降低 MacBook 电池的化学老化，延长其长期使用寿命，同时不影响日常电池续航。

    该功能的工作原理是通过分析电池的温度，以及笔记本电脑历史的充电模式—比如笔记本电脑经常性地耗尽大部分电量，然后再完全充电？还是大部分时间都保持满电并插上电源？

    在后一种情况下，电池健康管理更有可能在电量没满的情况下停止充电，以延长电池的长期寿命。

    MacBook 上的所有充电数据都是保密的，除非 Mac 选择了与苹果共享匿名分析数据，否则所有的充电数据都是保密的。

    现代笔记本电池充电至 100%，并长时间放置在那里，尤其是在比较高的温度下，会大大降低电池的使用寿命。

    苹果决定调整MacBook 默认电池充电行为，使其在某些情况下不至于太过极端地将电池完全充电，以延长电池寿命。【7421170】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果MacOS10.15.5Beta2发布 优化充电模式http://news.zol.com.cn/742/7421170.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7421170.html report 1038 中关村在线消息：据悉，苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.5 第二个开发者测试版。根据 sixcolors 网站 Jason Snell 报告，在 macOS 10.15.5 Beta 2 中，苹果重新设计了 macOS 如何管理充电。macOS 10.15.5 Beta 2 发布 优化了电池充电模式全新的电池健康管理功能目标...
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