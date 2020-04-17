中关村在线消息：据悉，在近日美国专利局的一份申请显示，索尼正准备推出能够在陪同游戏玩家观看游戏时候做出对应情感的实体机器人。



索尼申请陪玩机器人专利 感知玩家情感变化并互动

此前索尼的一份专利已经提到了在游戏中加入AI技术，陪同玩家进行游戏或提升玩家的游戏水平。

经调查显示，玩家在游戏时有人在旁观看的话，能够起到鼓励效果，从而推动游戏玩家玩更长时间。

如索尼的这个陪玩机器人能够投入生产，那么可以想象在你打游戏遇到猪队友或是魂类游戏死亡时，它会和你吐槽抱怨；遇到感人的剧情能够和你一起痛哭流涕；就算深夜一个人，也敢打开游戏机玩玩恐怖游戏。

专利中并没有提到如何实现机器人针对游戏画面和流程的情感反馈，不过既然机器人能够根据游戏画面做出反应，那么看电影或刷抖音估计也都一样不成问题。

索尼在专利中也没有提到次世代游戏机PS5，但是在同公司内的拳头产品增加使用体验是可以期待的。

虽然索尼这类大公司经常申请专利，其中很多并没有转化为实际产品，但在今年年末购买PS5时，如能顺带购买一个索尼款的陪玩机器人，相信绝对会有更加独特的游戏体验。【7421166】

（文中图片来自互联网）

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