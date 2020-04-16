iPhoneSE发布后网友求补贴 拼多多：已安排 明天见

中关村在线消息：4月15日晚间，苹果在官网悄悄发布了首款最低售价3299元的新机型iPhoneSE，随后，数百万网友涌入了拼多多官方微博、微信和APP后台，要求拼多多“安排上百亿补贴”。对此，拼多多百亿补贴负责人宗辉表示，已安排，惊喜明天见。

当前，拼多多“百亿补贴-苹果专场”已经发布了iPhoneSE新机预告。据悉在“15日晚间开始，大量网友通过社交平台、拼多多官方账号、APP及客服表达愿望，希望拼多多迅速安排上新款苹果手机，累计参与留言互动的网友达数百万人”，拼多多百亿补贴负责人宗辉表示，拼多多已经专门成立了新款苹果手机补贴小组，迅速组织品牌商制定联合补贴策略，确保库存，“要让消费者能在第一时间以全网最低价买到新款手机”。

虽然拼多多尚未公布补贴后的价格，但行业分析师认为，参考拼多多过往对消费者的补贴力度，去年万元以上的苹果手机在拼多多补贴后，回落至了万元内，此次，在拼多多补贴后，消费者很可能能以低于3000元的价格选购新款手机。

▲iPhoneSE发布后，网友对拼多多疯狂暗示，并将苹果官方广告语解读为“苹果在官网都暗示等拼多多”。

2020年以来，拼多多持续扩大“百亿补贴”规模。2020年2月，拼多多还上线了“百亿补贴节”，当时宗辉曾透露，2020年拼多多将继续扩大“百亿补贴”商品范围，并将最高补贴比例从20%上调至50%，全面实现“让消费者每天都过购物节”，“天天618，夜夜双11”。

数百万消费者求拼多多“安排上百亿补贴”

拼多多后台数据显示，新款iPhoneSE发布之后，截至4月16日12时，已经有超过148万消费者涌入“百亿补贴”平台，搜索“新款iPhone”“iPhoneSE”等相关关键词，“百亿补贴-苹果专场”访问量单日超过2000万。其中，很多消费者都在客服后台询问，“请问新手机什么时候能补贴？”

公开信息显示，在拼多多官方微博、各大科技博主的评论区，大量消费者涌入对拼多多进行了“疯狂暗示”，更有网友将苹果官网广告语“升级到iPhoneSE，理由多多”解读为“这次是苹果在官网都暗示等拼多多”。

在被疯狂艾特后，拼多多官微也发布了一条微博，称“被疯狂暗示”。对此，宗辉表示，从16日早晨开始，平台客服接到了上万次关于“iPhoneSE何时上百亿补贴”相关的问询，消费者关注点集中在补贴力度、上线日期两个方面。

▲拼多多官方微博和微信号后台，已经有非常多网友自发安排起了价格。目前，拼多多已经成为消费者购买苹果产品的首选渠道。

对此，有行业分析师表示，通过“百亿补贴”活动，拼多多在消费者心目中与苹果系列产品实现了深度绑定，这一舆论走向也证明，拼多多已经迅速成为中国消费者选购苹果手机的首选平台。

此前，公开资料显示，仅2019年，拼多多“百亿补贴”专区就累计售出了超过200万台苹果手机，成为中国iPhone系列产品最大的销售平台之一。

▲iPhoneSE发布不到一天，拼多多已经将其纳入“百亿补贴”范围。页面显示，拼多多将与苹果官网同期发售iPhoneSE。

百亿补贴刺激新消费，iPhoneSE或引爆今年首个换机高峰

由于疫情带来的影响，一季度消费者换机需求普遍下降，也造成了手机市场新品发布量和出货量双双下降。工信部数据显示，2020年一季度，国内上市新机型89款，同比下降28.8%；1月到3月手机总体出货量，同比降幅分别为38.9%、56.0%、23.3%。

随着iPhoneSE成为今年首款全民关注的品牌新机，行业分析师认为，在整体经济复苏的态势下，性价比较高的iPhoneSE有望带起今年首个消费者换机高峰。【7421024】

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