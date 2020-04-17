早报：一加8系列国行发布 微信公众号留言区升级

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

近几周国产手机纷纷发力，昨天晚间一加8系列也揭开了神秘的面纱。

一加8系列正式发布 起售价3999元





昨天晚间，一加举行了一加8系列新品发布会，正式发布了一加今年的旗舰机型一加8系列。一加8 Pro搭载2K + 120Hz 全新瞳孔屏，骁龙 5G 旗舰 865 平台，第五代高雾度 AG 工艺，Warp 无线闪充等。售价方面，一加8起售价为3999元，一加8 Pro起售价为5399元。

iPhone SE公布后，人们关心的拼多多补贴有了答案。

拼多多百亿补贴负责人透露 iPhone SE安排上了





本周三的时候，苹果在官网悄悄发布了首款最低售价3299元的新机型iPhone SE，网友表示要求拼多多“安排上百亿补贴”。对此，拼多多百亿补贴负责人宗辉表示，已安排，惊喜即将在今天发布。

微信公众号的留言区终于开始向其他的评论区靠拢了。



微信公众号留言区升级 可进行多次回复





据新榜报道，4月15日下午，微信公众平台升级“留言”功能，留言支持用户与作者之间的多轮互动，互动条数无明确限制，但超出3条回复会被折叠。新的留言支持作者回复用户，但用户暂时还不能在作者回复基础上再回复，需要重新再留言。

在日本扩大了紧急事态范围之后，一些工厂也停止了工作。



日本东芝宣布大规模停工 7.6万员工放假





据央视财经报道，受新冠肺炎疫情持续蔓延的影响，日本东芝公司4月15日宣布，除了与电力、铁路以及电梯等基础设施相关的维修业务照常进行外，位于东京的总部和日本各地工厂的所有员工，原则上从本月20日开始到5月6日为止将临时停工，一共涉及大约76000人。

视频会议平台是目前的一个风口，而一些大型企业已经开始进行布局。



视频会议平台风头正盛 Verizon4亿美元收购BlueJeans





据外媒报道，美国运营商Verizon将以约4亿美元的价格收购视频会议平台BlueJeans。另据Verizon CEO卫翰思（Hans Vestberg）透露，BlueJeans拥有逾15000家客户，包括Facebook、LinkedIn和红帽（RedHat）等。

韩国的疫情开始逐渐稳定，苹果也计划重新启动Apple Store。



苹果官宣：周六重启韩国Apple Store零售店





由于新冠病毒的扩散，苹果关闭了中国之外的所有Apple Store零售店。经过一个多月的关闭，苹果近日宣布，韩国唯一的Apple Store计划在4月18日重新开业。不过，苹果还是建议用户们采用线上方式购买产品。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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