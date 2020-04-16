中关村在线消息：北京时间4月16日消息，今天苏宁易购已经上线了苹果2020年款iPhone SE。2020年款iPhone SE总共有黑、白，红三种颜色，国内售价3299元起，将在4月24日正式开售。对这款iPhone SE，苏宁易购提供了最高1600元补贴，还可以抢12期免息优惠。



苏宁易购上线新款iPhone SE 最高补贴达1600元

针对今年新款iPhone SE，苏宁易购已经为苹果产品上线了一站式上门换新服务，用户可以通过以旧换新的方式来购买新机，仅需支付差价就可以入手。

新款iPhone SE配备了一块4.7英寸Retina HD显示屏，同时Touch ID也正式回归。这款新机搭载了A13仿生芯片，也是目前iPhone手机中最快的芯片。无线充电和有线快充也是这款手机的亮点，30分钟即可充满手机一半的电量。

新款iPhone SE另外一个值得一提的地方，就是单摄像头。苹果表示他们为新款iPhone SE配备了iPhone有史以来最强的单摄系统。 这颗1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头，支持人像模式，支持 60fps 4K 视频拍摄。

售价方面，新款iPhone SE国行版售价为3299元起，提供 64GB、128GB 和 256GB 三种不同容量的机型，4月17日星期五晚上8点预售，4月24日星期五正式开售。

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