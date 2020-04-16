中关村在线消息：北京时间4月16日消息，今天小鹏汽车正式宣布，他们将继续与英伟达进行合作。小鹏的下一代智能纯电车将继续搭载英伟达的AI自动驾驶计算平台。值得一提的是，本月即将上市的小鹏P7将搭载 NVIDIA DRIVETM AGX Xavier平台。



小鹏汽车继续与英伟达合作 P7搭载新计算平台

NVIDIA DRIVETM AGX Xavier自动驾驶计算平台采用了Xavier片上系统，这一芯片可以实现L4级自动驾驶计算能力，可实现每秒30万亿次运算，功耗仅30 瓦，能效是上一代架构的15倍。

小鹏P7是小鹏旗下第二款全新车型，也是小鹏首款轿车产品。该车车长达到4900mm，定位中大型纯电轿跑。采用溜背式车身设计。较长的车头、短前悬搭配流线型的车身轮廓线条，让这款新车看起来很有运动范，十分符合当下的年轻消费人群的审美。

配置方面，小鹏P7采用了双电机四驱的设计，百公里加速4秒以内，配备了最新一代的方形电池组，电芯额定能量80.9kWh、能量密度高达170Wh/kg，NEDC综合续航可达706公里。同时，该车的电池包还拥有IP68防尘防水等级，无惧雨天行驶。

此外，智能化依然是小鹏P7的优势，新车在人车交互、高级别智能辅助驾驶方面有全方位的提升。同时还搭载了高通820A以及英伟达Xavier等最新的车载系统和自动驾驶计算芯片，支持高等级自动驾驶，官方表示其硬件层面具备L3级自动驾驶能力。

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