特斯拉本土化战略重要一步 天猫开设首家官方旗舰店

中关村在线消息：特斯拉（Tesla）今日宣布入驻天猫，首次在国内第三方平台开设官方旗舰店。而这也是特斯拉国产版Model 3后在中国本土化布局的再一次突破。





目前，Tesla特斯拉官方旗舰店已正式营业，消费者可以通过天猫预约试驾 Model S、Model X 及 Model 3等车型，以及购买Model 3实体钥匙、家用充电安装包等特斯拉原厂配件和本土化精品周边。

入驻天猫后，特斯拉也“入乡随俗”将连做8天淘宝直播。4月21日，特斯拉将举办首场直播，期间将送出特斯拉儿童版电动车、Model 3 48小时试驾权、充电券等权益。





据了解，特斯拉在华业务目前涵盖了制造、销售、售后等完整服务。特斯拉上海工厂从破土到竣工、整车交付仅用一年时间，在刚刚过去的3月特斯拉Model 3车型在中国市场销量突破万台，加之今年4月份特斯拉推出的国产Model 3长续航版，中国有望成为特斯拉全球最大的市场。

特斯拉之所以选择天猫也是源于天猫的体量和地位。根据阿里巴巴第三季度财报显示，淘宝天猫的月活跃用户数量达8.24亿。这也是全球用户最多的消费平台，目前，平均每周有近5万人在淘宝上搜索“特斯拉”。【7420354】

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