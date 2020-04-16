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    微软Surface Earbuds真无线耳机通过FCC认证

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日，据美国联邦通讯委员会FCC的网站文件，抢先曝光了Surface Earbuds 的身影。

    微软Surface Earbuds真无线耳机通过FCC认证
    微软Surface Earbuds真无线耳机通过FCC认证

    作为苹果 AirPods 的又一位竞争对手，这款白色耳机的认证时间为 2020 年 1 月。

    在上个月，Surface Earbuds 的外部图像已经曝光过，对比可知其设计没有太大的变化。

    不过 FCC 的文档，还是揭示了它的更多细节，比如大小为 25×25×19.9 毫米。

    早前报道称，受软件和产能方面的拖累，Surface Earbuds 的上市时间已被推迟，此外据说微软还在开发与“通勤”有关的功能。

    Surface Earbuds 的售价为 249 美元约 1759 RMB，支持触控和自家的 Cortana、亚马逊 Alexa、Google Assistant、甚至苹果 Siri 等智能语音助理。

    官方宣称续航可达 24 小时，但这显然需要配合便携式充电收纳盒来实现。【7420305】

    （文中图片来自互联网）

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