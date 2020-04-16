中关村在线消息：近日据悉，据外媒9to5Mac的消息称，新Apple TV将搭载苹果的下一代A14 SoC，相同的芯片组预计将出现在今年晚些时候发布的iPhone 12上。



据传下一代Apple TV或搭载A14芯片

苹果为何要把这么强大的芯片放在一个流媒体机顶盒中呢？苹果在不断扩大其移动游戏帝国，由于A14 SoC具备强大的图形处理能力，如果搭载在Apple TV上，猜测可能是要与PS4 Pro一较高下。

但苹果在款产品想要直接与下一代PlayStation、Xbox或任天堂竞争，基本不可能。

该报告还指出，苹果已经将HomePod上的软件从iOS换成了tvOS，就像苹果公司为iPad开发的iOS分岔版（现在称为iPad OS）一样，这一转变意义重大。

这种转变最重要原因可能是，苹果打算推出一个能与谷歌Nest Hub和亚马逊Echo Show的竞争的产品（HomePod Hub？）。另外，HomePod mini可能也在这个计划之中。【7420295】

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