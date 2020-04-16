中关村在线消息：今日据悉，DxOMark预告将于下周公布Galaxy S20 Ultra的综合得分，作为三星迄今最强悍的旗舰，Galaxy S20 Ultra后置一亿四摄，包含1.08亿主摄+4800万潜望式长焦+1200万超广角+TOF。



DxO将公布三星1亿像素Galaxy S20 Ultra摄像头成绩

该摄像头支持10倍潜望混合光学变焦和100倍变焦，官方介绍，它突破性将超视觉变焦技术带到手机之中，在潜望式镜头、高分辨率图像传感器以及人工智能增强技术加持下，Galaxy S20 Ultra可以近距离观察到远景的高清细节。

Galaxy S20 Ultra还带来了全新的夜间模式，其传感器尺寸是上一代Galaxy S10的近三倍，超大感光元件大幅提升进光量，同时搭载升级的多帧合成技术，在大幅降噪的同时呈现清晰的画面细节。

Galaxy S20 Ultra还拥有超级稳定模式，能很好平衡运动视频的抖动，搭载AI技术可以预测运动轨迹，让影像稳定、自然流畅。

综合分析，Galaxy S20 Ultra拥有迄今为止三星最强大的手机影像系统。

目前DxOMark排行榜上，P40 Pro以128分的成绩占据第一名的位置，作为P40 Pro的对手，Galaxy S20 Ultra的分数值得期待。【7420292】

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