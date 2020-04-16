中关村在线消息：北京时间4月16日消息，昨天下午，荣耀召开了荣耀30系列新品发布会暨2020荣耀春夏秀。在随后的采访中，华为荣耀业务部总裁赵明表示，荣耀30系列的三款新品中采用了不同的麒麟处理器，这样的芯片组合覆盖了不同的价位。



荣耀30系列支持3款麒麟芯片 全面布局5G市场

赵明表示，这三款不同的麒麟处理器他们非常满意。他认为：“依靠这三大神兽，荣耀在5G手机市场全面布局，这在手机行业是一次绝无仅有的自研技术大阅兵。”赵明还提到，这三款芯片在5G和NPU、拍照USP上很多地方是连贯的。另外，2020年实际上是荣耀全面进行战略实施的一年。

昨天的发布会上，荣耀公司正式发布了全新的麒麟处理器麒麟985 5G SoC芯片。荣耀30系列也将成为首发麒麟985 5G SoC的手机。

麒麟985 5G SoC芯片基于7nm工艺制程打造，搭载8核CPU、全新的Mail-G77 GPU和双核NPU，支持双模5G，采用与麒麟990 5G同款基带。

麒麟985 5G SoC芯片的5G速度也是一个行业领先的地位，上行速度要快40%，而下行速度快上75%。另外，麒麟985芯片的能效比是友商产品的1.5倍。

麒麟985 5G SoC芯片让荣耀30系列的性能大幅提升，NPU提高460%，AI算力高达70185分。支持全系列5G双模六频，在5G网络切换过程中更平衡流畅，让5G覆盖不再焦虑，四天线的SRS天选、WIFI6+双倍速率、荣耀30 Pro+支持90Hz屏幕刷新率，让游戏体验行云流水。

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