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    iPhoneSE二代对比iPhone8：性能升级 取消3D Touch

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，苹果刚公布的新款iPhone SE和iPhone 8之间性能上有什么差异呢？外媒AppleInsider表示两款非常相似，但各有各的优势。

    iPhoneSE二代对比iPhone8：性能升级 取消3D Touch
    iPhoneSE二代对比iPhone8：性能升级 取消3D Touch

    第二代iPhone SE让人期待主要有两个原因：其一是满足了消费者购买亲民iPhone的愿望，它的经济性更强，399美元的起售价格要比其他iPhone手机更实惠。

    第二个原因就是新款iPhone SE依然保留原有尺寸，尽管全球手机行业已经朝着大屏时代迈进，但不可否认的是依然有不少人期待着小屏手机。

    在外观上，iPhone SE 2和旧款iPhone 8并没有差别，屏幕方面参数完全一致，而且iPhone SE 2还取消了3D Touch功能。

    苹果从来没有说过手机的RAM有多少，所以我们只能等我们拿到手机后再进行测试，不过，相比于iPhone 8的2GB RAM，iPhone SE的RAM容量会是3GB，这已经是人们的预期。

    相对于安卓系统来说，RAM的数量在iPhone中并不那么重要，因为iOS系统的优化非常好。

    iPhone SE 2的处理器上从A11升级至A13，后置摄像头升级至iPhone 11的主摄，没有夜间模式，但相比较iPhone 8增加了人像模式、六种效果的人像光效，支持新一代智能HDR照片。

    在移动网络方面，4G LTE-A升级至千兆级LTE无线网络，增加WiFi 6的支持。此外增加了备用电量刷交通卡功能手机没电也能过闸机。【7420282】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhoneSE二代对比iPhone8：性能升级 取消3D Touchhttp://news.zol.com.cn/742/7420282.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7420282.html report 1088 中关村在线消息：近日据悉，苹果刚公布的新款iPhone SE和iPhone 8之间性能上有什么差异呢？外媒AppleInsider表示两款非常相似，但各有各的优势。iPhoneSE二代对比iPhone8：性能升级 取消3D Touch第二代iPhone SE让人期待主要有两个原因：其一是满足了消费者购买亲民iPho...
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