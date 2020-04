中关村在线消息:近日据悉,外媒FOSSBRTES 消息称,用户很快将可以通过双启动功能,像在 Android 设备上那样在 iPhone 上运行 Linux。



Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动

目前,越狱者、开发人员 Raffaele 以及 mcg29 已在其 Github 页面上发布了详细说明,详细介绍了如何双启动 64 位 iOS 设备。

这些说明内容包括有:用于对根文件系统进行分区和还原、创建自定义rAMDisk、修改文件系统分区以及引导至设备的详细步骤。

A 64bit dual boot tutorial, brought to you by @Ralph0045 and @mcg29_https://t.co/PqumNzNcBz

— mcg29 (@mcg29_) April 11, 2020

尽管其列出的内容主要是针对 iOS 分区的步骤,但用户同样也可以使用相同的指令来双启动 Linux 和 Android 内核。

Dual Booted iOS 13.3 on an iPhone 8. First system and second share same data volume pic.twitter.com/nQIPjk0Caa

— Raffaele (@Ralph0045) March 30, 2020

目前,在已经有了合适的 Linux 内核可以启动的条件下,相信我们很快就可以在 iOS 设备中看到 Linux 双启动支持。距离使用 iOS、Android 和 Ubuntu Touch 进行三重启动的 iPhone 也不再遥远。

Raffaele 最近还分享了一条推文表示,他已成功以 iOS 11.3.1 作为主要操作系统,四重启动了 iPad Mini 2。

Quad booted an iPad Mini 2 with iOS 11.3.1 as main pic.twitter.com/v4mdAM4izA

— Raffaele (@Ralph0045) April 2, 2020

但对于那些想要根据该说明来进行尝试的用户而言,保险起见还是建议在备用机上进行操作。【7420183】

(文中图片来自互联网)

