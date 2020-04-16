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    Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，外媒FOSSBRTES 消息称，用户很快将可以通过双启动功能，像在 Android 设备上那样在 iPhone 上运行 Linux。

    Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动
    Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动

    目前，越狱者、开发人员 Raffaele 以及 mcg29 已在其 Github 页面上发布了详细说明，详细介绍了如何双启动 64 位 iOS 设备。

    这些说明内容包括有：用于对根文件系统进行分区和还原、创建自定义rAMDisk、修改文件系统分区以及引导至设备的详细步骤。

    A 64bit dual boot tutorial, brought to you by @Ralph0045 and @mcg29_https://t.co/PqumNzNcBz

    — mcg29 (@mcg29_) April 11, 2020

    尽管其列出的内容主要是针对 iOS 分区的步骤，但用户同样也可以使用相同的指令来双启动 Linux 和 Android 内核。

    Dual Booted iOS 13.3 on an iPhone 8. First system and second share same data volume pic.twitter.com/nQIPjk0Caa

    — Raffaele (@Ralph0045) March 30, 2020

    目前，在已经有了合适的 Linux 内核可以启动的条件下，相信我们很快就可以在 iOS 设备中看到 Linux 双启动支持。距离使用 iOS、Android 和 Ubuntu Touch 进行三重启动的 iPhone 也不再遥远。

    Raffaele 最近还分享了一条推文表示，他已成功以 iOS 11.3.1 作为主要操作系统，四重启动了 iPad Mini 2。

    Quad booted an iPad Mini 2 with iOS 11.3.1 as main pic.twitter.com/v4mdAM4izA

    — Raffaele (@Ralph0045) April 2, 2020

    但对于那些想要根据该说明来进行尝试的用户而言，保险起见还是建议在备用机上进行操作。【7420183】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动http://news.zol.com.cn/742/7420183.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7420183.html report 1369 中关村在线消息：近日据悉，外媒FOSSBRTES 消息称，用户很快将可以通过双启动功能，像在 Android 设备上那样在 iPhone 上运行 Linux。Linux On iPhone 将面世 支持iOS双启动目前，越狱者、开发人员 Raffaele 以及 mcg29 已在其 Github 页...
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