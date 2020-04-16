中关村在线消息：北京时间4月16日消息，昨天晚间苹果正式对外发布了新款iPhone SE。随后，苹果公司CEO蒂姆·库克发布了微博表示，今天苹果推出了iPhone SE第二代，这也是苹果最物超所值的 iPhone。



库克评价新款iPhone SE 最物超所值的iPhone

库克在微博上表示：“今天我们推出了 iPhone SE 第二代，我们最物超所值的 iPhone。 其紧凑的设计和强大的性能使它成为 iPhone 上历来最强的的单摄系统。 它是我们产品阵容中的另一个绝佳选择，可帮助您保持联系，接收讯息和娱乐。”

新款iPhone SE配备了一块4.7英寸Retina HD显示屏，同时Touch ID也正式回归。这款新机搭载了A13仿生芯片，也是目前iPhone手机中最快的芯片。无线充电和有线快充也是这款手机的亮点，30分钟即可充满手机一半的电量。

新款iPhone SE另外一个值得一提的地方，就是单摄像头。苹果表示他们为新款iPhone SE配备了iPhone有史以来最强的单摄系统。 这颗1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头，支持人像模式，支持 60fps 4K 视频拍摄。

售价方面，新款iPhone SE国行版售价为3299元起，提供 64GB、128GB 和 256GB 三种不同容量的机型，4月17日星期五晚上8点预售，4月24日星期五正式开售。

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